‘Temptation’-Romee verklapt of ze geld kreeg om met Zach in bed te duiken

Heel wat mensen vragen zich af of de verleidsters in ‘Temptation Island’ geld verdienen als ze een man in bed krijgen. Wel, Romee geeft daar een eerlijk antwoord op.

Afgelopen vrijdag zagen we hoe Zach bezweek voor de charmes van Romee. De twee gingen all the way, net zoals Arda en Eline dat eerder ook al deden. Missie geslaagd voor de verleidsters, maar worden ze daar dan ook voor beloond? “Die vraag krijg ik zo vaak. Je krijgt écht geen geld. Niet om te zoenen, niet voor je deelname, niet om seks te hebben. Het is geheel op vrijwillige basis”, vertelt Romee in ‘Temptation Gossip’.

“Niets te klagen”

De 22-jarige Nederlandse blondine gaf tevens mee wat ze van de seks met Zach vond. “Voor zover ik het me kan herinneren, vond ik de seks wel goed. Het duurde natuurlijk niet zo lang, maar dat was ook niet mijn bedoeling. Ik had gewoon een goed beeld nodig. Maar volgens mij had ik niets te klagen”, klinkt het.

Paniek

Achteraf kreeg ze het wel moeilijk. “Ik was echt in paniek omdat ik iets gedaan had wat niet de bedoeling was. Het enige waar ik aan dacht was: ‘Oh mijn god, mijn ouders’. Ik was helemaal in paniek en dacht dat het het einde van mijn leven was. Ik dacht echt: ‘Nu word ik onterfd’. Maar dat zal wel niet”, lacht ze.