Jacky Lafon over coronamaatregel: “Dat vind ik er echt over”

Actrice Jacky Lafon vindt het jammer dat er zo’n strenge maatregelen gelden wat de Belgische kust betreft. “Als de mensen hun verantwoordelijkheid nemen en afstand houden, dan moet dat toch perfect lukken?”, klinkt het.

Jacky Lafon houdt er net als vele Belgen van om eens goed te gaan uitwaaien aan de kust. Jammer genoeg steekt de coronacrisis daar dit jaar een stokje voor en is het voor toeristen nog steeds niet toegelaten om een uitstap naar de zee te maken. “Dat snap ik totaal niet. De zee is zo groot en lang. Als de mensen hun verantwoordelijkheid nemen en afstand houden, dan moet dat toch perfect lukken? Ik zou dat zeker respecteren. Ja, soms vraag ik me echt af of het wel nodig is dat ze zo streng zijn. Daar lig ik af en toe ’s nachts zelfs wakker van”, vertelt ze in Story.

Strandpas

De 73-jarige voormalige ‘Familie’-actrice kijkt enorm uit naar het moment wanneer we terug naar de kust mogen, maar aangekondigde maatregelen, zoals de strandpas in Oostende, vindt ze onbegrijpelijk. “Dat vind ik er echt over, hetzelfde als je ook een mondmasker zou moeten dragen op het strand. Dat zou ik heel jammer vinden. Ik ben er zeker van dat die kustburgemeesters een goede oplossing gaan vinden. Maar laat de mensen alsjeblieft naar zee komen. Laat ze opnieuw ademen en energie krijgen. De zee maakt ons zo gelukkig”, klinkt het.

Voorstelling

Deze zomer heeft Lafon een grote show ingepland in Het Witte Paard om haar 55 jaar op de planken te vieren. Door de coronacrisis blijft het echter onzeker of dat door kan gaan. “Die onzekerheid knaagt wel. Elke dag hoop ik op een positief antwoord. Meer zelfs: ik bid ervoor. Natuurlijk primeert de veiligheid van iedereen, maar mits wat veiligheidsmaatregelen moet dat zeker lukken. Het Witte Paard is een grote zaal, dus we kunnen de mensen uit mekaar zetten. Liefst zonder mondmasker op, want anders kan ik niet zien of ze lachen, hé. Op het podium kunnen we dat sowieso niet dragen, maar ik heb de show zo geschreven dat we bij alle sketches voldoende afstand kunnen houden. Op dit moment is iedereen nog welkom aan zee, op mijne jubilee”, besluit ze.