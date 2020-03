Jitske Van de Veire niet te spreken over nieuwe coronamaatregelen: “Niet oké!”

Jitske Van de Veire heeft op Instagram haar ongenoegen geuit over het feit dat de overheid kapperszaken niet laat sluiten als gevolg van het coronavirus. Ze baat zelf een kapsalon uit en heeft haar zaak uit veiligheid wél gesloten.

Sinds november 2018 is Jitske Van de Veire, de dochter van Peter Van de Veire, eigenaar en zaakvoerder van de Wakko kapper in Gent. Enkele dagen geleden sloot ze haar kapsalon tot en met 4 april in de strijd tegen het coronavirus. “Het is uw baby even afgeven en huilen, echt huilen. Maar beseffen dat je hiermee de gezondheid van jezelf, je collega’s en alle mensen veiliger stelt, geeft zoveel moed”, schreef ze daarover op Instagram.

Geen hinderpremie

Dinsdagavond kondigde de overheid nieuwe, strengere maatregelen aan, maar kappers worden niet gesloten. Ze mogen wel maar één klant per keer toelaten. Door die beslissing komen kappers niet in aanmerking voor de hinderpremie van 4.000 euro.

Eigen verantwoordelijkheid opnemen

De 26-jarige woordvoerster van ‘Wel Jong Niet Hetero’ begrijpt niet dat de overheid het risico neemt om kapperszaken open te laten. “Wie gaat mij uitleggen waarom wij wél met mensen in contact mogen komen? Niet oké. Als wij als kapper onze verantwoordelijkheid opnemen door te sluiten, waarom de regering dan niet?”, klinkt het op Instagram.

“Geen anderhalve meter afstand”

Eerder betreurde ook Coiffure.org, de federatie van Belgische kappers, de beslissing van de regering om de sluiting van kapsalons in België niet verplicht te maken. “In ons beroep kunnen we geen anderhalve meter afstand bewaren, dus is het zorgwekkend dat de overheid dit nog steeds niet inziet. Nog zorgwekkender is dat de klanten de ernst van de zaak niet inzien en er veel meldingen binnenkomen van kappers die veel druk ervaren van hun cliënteel. Mensen willen hun afspraken niet afbellen, verwachten nog steeds te kunnen komen zoals gepland en door de maatregelen van de overheid verwachten ze een kapper die nog steeds dezelfde dienst levert als voordien. Kappers moeten kiezen tussen sluiten zonder tegemoetkoming of opendoen met grote risico’s voor de gezondheid van hun klanten, medewerkers en vooral zichzelf. Daarom zullen wij de druk nogmaals verhogen met onze partners Unizo en UCM om de overheid te overtuigen dat deze situatie niet langer houdbaar is”, lezen we in Het Nieuwsblad.