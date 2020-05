Met deze sokken steun je atleten met een verstandelijke beperking

BENT Merkschoenen pakt dit voorjaar uit met een unieke sokkencollectie ten voordele van Special Olympics Belgium, de organisatie voor atleten met een verstandelijke beperking. Onder anderen Koen Wauters, Erika Van Tielen en Kevin Janssens, maar ook bekende topsportsters Tessa Wullaert en Yanina Wickmayer, en zelfs Miss België Celine Van Ouytsel en illustratrice Eva Mouton hesen hun voeten reeds in een paar extra Special sokken om de SOB-atleten een hart onder de riem te steken.

Special Olympics is een internationale beweging die atleten met een verstandelijke beperking aan het sporten zet om zo hun zelfvertrouwen, gezondheid en dagelijkse leven te verbeteren. De organisatie wil het taboe doorbreken om zo respect en waardering te creëren voor iedereen met een verstandelijke beperking. De Nationale Spelen van Special Olympics Belgium vormen normaal gezien hét sportief hoogtepunt van het jaar voor meer dan 3.400 atleten. Door de verspreiding van het coronavirus gaan die dit jaar echter niet door.

Sinds hun bezoek aan de Nationale Spelen vorig jaar is BENT Merkschoenen ervan overtuigd dat Special Olympics Belgium het verschil maakt voor atleten met een verstandelijke beperking. “Toen we vorig jaar kennis maakten met de mentale en fysieke kracht van de SOB-atleten en de energie van alle vrijwilligers, groeide bij ons het idee dat ook wij ons steentje wilden bijdragen. Van daaruit hebben we contact opgenomen met Zehra Sayin, CEO van Special Olympics Belgium, en een samenwerking opgestart, met deze unieke #SpecialThanks sokkencollectie als resultaat”, vertelt Jan Driegelinck, CEO van BENT.

Sport voor iedereen

Een deel van de opbrengst van de #SpecialThanks sokkencollectie zal gebruikt worden om sport te blijven bieden aan mensen met een verstandelijke beperking, sportmateriaal aan te kopen, en om in de toekomst opnieuw sportevenementen te organiseren. “Het doet ons veel deugd te merken dat bedrijven ook tijdens deze grillige periode bereid zijn een brug te slaan naar sociale inclusie”, vertelt Zehra Sayin, CEO van Special Olympics Belgium. “Deze sokkencollectie straalt samenhorigheid uit in die zin dat mensen met trots #SpecialThanks-sokken dragen en de organisatie zo in de schijnwerpers zetten.”

De sokkencollectie van BENT voor Special Olympics Belgium is er zowel voor mannen als vrouwen, en voor sportievelingen en bankliggers. De collectie bestaat uit standaard kousen, sportkousen, sokken voor sneakers en footies, en is verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en donkerblauw.