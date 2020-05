Antwerpse Boekenbeurs is afgelast door coronavirus

De Boekenbeurs in Antwerp Expo gaat dit jaar niet door omwille van de situatie met het coronavirus. Dat bevestigt organisator Boek.be. Hoewel het evenement pas gepland was voor de herfstvakantie, gooit de organisatie nu al de handdoek in de ring. Boek.be zal door de annulatie de komende maanden ook het personeels- en werkingsbudget “drastisch moeten inkorten”, klinkt het.

De Boekenbeurs lokte vorig jaar nog ruim 123.000 bezoekers naar Antwerp Expo. Enkele weken geleden klonk het bij Boek.be nog dat uitgevers hoopten het forse omzetverlies door de lockdown deels goed te maken met het evenement. Daar is nu dus geen sprake meer van. “Niet alleen is er nog geen duidelijkheid of culturele massa-evenementen weer toegelaten worden, ook de economische impact van de coronacrisis op de actoren in het boekenvak zoals uitgevers en boekhandels weerhoudt standhouders zich te engageren voor de Boekenbeurs”, stelt Boek.be. “Daarom besliste de raad van bestuur van Boek.be om in 2020 geen Boekenbeurs in de gekende vorm te organiseren, maar alternatieven te onderzoeken om in die periode het boek onder de aandacht te houden, de verkoop te stimuleren en de boeiende interactieve band tussen lezers en auteurs mogelijk te maken.”

Alternatief

Boekenbeurs-topvrouw Vé Bobelyn stelt dat er nog verschillende mogelijke formules zijn. “Vernieuwende ideeën als gedecentraliseerde mini-events en/of virtuele platformen via de digitale kanalen worden verder onderzocht”, zegt ze. “Hiervoor werd een inspiratieplatform opgezet met vertegenwoordigers uit alle segmenten binnen de boekensector.” Tegen juli moet er meer duidelijkheid zijn.

Besparingen

Aangezien de Boekenbeurs een van de voornaamste activiteiten is van Boek.be, moet de vzw vanwege de annulatie fors besparen. Boek.be zal zich voortaan concentreren op het uitbouwen van een kenniscentrum, service en advies geven aan de uitgevers en boekhandels die lid zijn, kwaliteitseisen uitwerken en actoren uit de sector vertegenwoordigen op verschillende beleidsniveaus. In eerste instantie wordt Boek.be afgeslankt tot “een 3 à 4-tal medewerkers op een kleinere locatie”, om weer uit te breiden “zodra het cultuurleven, de economie en de boekenmarkt weer op volle toeren draaien”. Wat de toekomst van de Boekenbeurs betreft, hoopt Boek.be op steun van de overheid om “een iconisch event als de Antwerpse Boekenbeurs een duurzame toekomst te garanderen in het post-coronatijdperk”.