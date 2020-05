BIZAR. Britse politie onderzoekt dodelijke spuwaanval

De Britse politie onderzoekt een incident dat zich op 22 maart in het Londense Victoria-station heeft voorgedaan. Een vrouw werd er bespuwd door een man die zei het coronavirus te dragen. Ze overleed twee weken nadien.

Een onbekende benaderde in het station twee vrouwen en vroeg wat ze aan het doen waren. Vervolgens riep hij “ik heb corona”, waarop hij hoestte en spuwde op hen, aldus familieleden van de twee slachtoffers. Niet veel later testten beide vrouwen testten positief op het coronavirus.

Het is niet duidelijk of de man ook effectief met COVID-19 besmet was en de vrouwen daadwerkelijk heeft geïnfecteerd. De slachtoffers werkten voor de spoorwegen en hadden bijgevolg al veel contact met klanten.

“Verachtelijk”

Hoe dan ook overleed veertien dagen later een van hen in een Londens ziekenhuis, de 47-jarige Belly Mujinga, moeder van een elfjarige dochter. De ticketverkoopster had voorheen al een aandoening aan de ademhalingswegen en andere gezondheidsproblemen.

De aanvaller is niet in hechtenis genomen. Een woordvoerder van Downing Street 10 noemde de spuwaanval “verachtelijk”.