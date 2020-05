VIDEO. Italiaanse epidemioloog legt veiligheidsregels uit als cartoon

Sapevi che indossare correttamente le mascherine innalza il livello di protezione del 95%? Per cui: ✅ Usiamo la mascherina ✅ Copriamo bene naso e bocca ✅ Manteniamo la distanza di almeno un metro dalle altre persone "Le nostre vite sono in gioco" è la serie animata con protagonista Pier Luigi Lopalco, epidemiologo che spiega quali semplici regole di comportamento adottare per evitare la crescita dei contagi e ripartire in sicurezza. Rispettiamo le regole.