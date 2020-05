Met deze inspirerende video zegt bekend Vlaanderen ‘nee’ tegen seksueel geweld

View this post on Instagram

Eén jaar na de mars is de strijd tegen seksueel geweld nog steeds een prioriteit. Omdat slachtoffers onze steun verdienen. Omdat wij de verandering zijn. Laat ons samen groeien. Deel onze campagnevideo, teken de 10 actiepunten op bloomforchange.be en steun onze campagne. Met grote dank aan @tuincentrumabies en aan alle BV’s en bekende koppen die hun wildboeketje wilden doorgeven voor de goede zaak! #BloomForChange 💐🌻🌷