Politie moest afgelopen weekend optreden bij vier spuwincidenten

Afgelopen weekend zijn drie mannen en een vrouw opgepakt bij vier verschillende incidenten omdat ze gespuwd hadden naar agenten of naar burgers. Dat meldt het Antwerps parket maandag. Bij een ander spuwdossier voor de rechtbank van Mechelen vorderde het parket maandag 15 maanden cel en 1.600 euro boete.

Vrijdagavond arresteerde de politie een 45-jarige man na een vechtpartij op de Bredabaan in Antwerpen. De man, een buurtbewoner, zou een andere man een klap op het hoofd gegeven hebben tijdens een ruzie om het gebruik van een openbaar bankje. Hij zou ook naar hem gespuwd hebben. De verdachte werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hem vrijliet onder voorwaarden.

In Herentals werd vrijdagavond een 40-jarige man gearresteerd toen hij met zijn voertuig aan het driften was en daarbij andere voertuigen en een verkeersbord beschadigde. Hij werd bestuurlijk gearresteerd voor dronkenschap, waarop hij weerspannig reageerde en naar de agenten spuwde. De onderzoeksrechter in Turnhout hield de man aan en plaatste hem onder elektronisch toezicht, hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer.

Weerspannig gedrag

Zaterdagavond trof de politie op het Sint-Jansplein in Antwerpen een dronken 28-jarige man uit Turnhout aan. Toen hij gearresteerd werd, reageerde hij weerspannig en weigerde hij een mondmasker op te zetten. Hij verwondde ook een politie-inspecteur aan zijn vinger. Bij de opsluiting in zijn cel, spuwde de man verschillende keren richting de agenten. Hij werd zondag aangehouden.

In Kasterlee werd zaterdag rond middernacht een 30-jarige vrouw uit Beringen gearresteerd na een melding van geluidsoverlast. Ze was met haar minderjarige zoon op bezoek bij haar nicht, in overtreding van de coronamaatregelen. Tijdens de interventie gedroeg de vrouw zich weerspannig. Ze werd naar een isoleercel gebracht en spuwde daarbij naar de agenten. Maandag werd ze voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die haar vrijliet onder voorwaarden.

Het Antwerpse parket zegt streng op te treden tegen dergelijke spuwincidenten, die in coronatijden niet zeldzaam blijken. Maandag werd voor de rechtbank in Mechelen het dossier van een 28-jarige man behandeld die op 10 april wegvluchtte van een politiecontrole in Puurs-Sint-Amands en bij zijn inrekening naar agenten gespuwd zou hebben. Het parket vorderde 15 maanden celstraf en een geldboete van 1.600 euro, de uitspraak volgt op 25 mei. Donderdag worden voor de rechtbank in Antwerpen ook een aantal zaken met zogenaamde coronaspuwers behandeld en staan er twee dossiers voor uitspraak.