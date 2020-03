Spuwen is nieuwe vorm van geweldpleging: “Je brengt de volksgezondheid in gevaar”

Het komt steeds vaker voor dat mensen spuwen op politieagenten. Procureur des Konings Ine Van Wymersch vertelde in ‘Vandaag’ dat er daarom al processen-verbaal worden opgesteld voor dergelijk gedrag.

Het is onbegrijpelijk, maar toch gaan sommige mensen zo ver dat ze spuwen op politieagenten of op eten. Dat is sowieso niet tolereerbaar, maar in coronatijden al helemaal verderfelijk door het besmettingsgevaar.

Onaanvaardbaar

Procureur des Konings Ine Van Wymersch legde in het Eén-praatprogramma ‘Vandaag’ uit dat spuwende mensen voortaan beboet worden. “Elk incident is er een te veel en daar wordt hard tegen opgetreden. Dergelijk geweld is absoluut niet tolereerbaar. Gelukkig doet 99 procent van de mensen dit niet, maar 1 of 5 procent is genoeg om een groot gezondheidsprobleem te veroorzaken. Als vroeger iemand bij een betoging een kassei naar een politieman stuurde, dan moest die agent gehecht worden, en dat was al onaanvaardbaar. Als je vandaag begint te spuwen op eten of politiemensen, dan breng je de volksgezondheid in gevaar”, klinkt het.

Boete tot 2.400 euro

Van Wymersch gaat verder dat er al een aantal processen-verbaal wegens spuwen werden opgesteld. De parketten kunnen tot 2.400 euro boete vorderen, en zelfs tot vijf jaar cel.