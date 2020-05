Katten krijgen stress als je te vaak thuis bent

Een kat als huisdier is behoorlijk populair. Maar vanwege de quarantaine ondergaan veel katten persoonlijkheidsveranderingen. Deze dieren zijn namelijk gewend aan een eenzaam leven. Nu we met z’n allen vaker thuis zijn, kan je schattige pluizenbol last krijgen van stress. Metro sprak met Juan Enrique Romero, een Argentijnse dierenarts om meer over dit probleem te weten te komen.

Hoe moet je samenleven met een kat die normaal alleen thuis was overdag?

“Katten zijn nachtelijke jagers die actief worden bij valavond. Omdat hij een jager is die de hele dag bij ons is, heeft hij de neiging om rond zijn baasje te draaien. Dus als we wakker zijn, waarom zou de kat dan slapen? Wat we vergeten is dat toen het leven ‘normaal’ was, voor het coronavirus, we vroeg aan het werk gingen en de kat thuis bleef. Wanneer we om 18 uur weer terugkwamen, begon de kat net actief te worden door een band met ons op te bouwen.”

“Ik stel voor dat je die katachtige schema’s respecteert. Zo niet, dan betalen we een prijs wanneer alles terugkeert naar het oude. Als het dier te aanhankelijk wordt, kan dit leiden tot verlatingsangst. Dit merk je bij katteneigenaars die vertellen dat ‘de kat een kussen heeft beschadigd, ” zijn dagen doorbrengt met kreunen of huilen als ik er niet ben” en vele andere symptomen van verlatingsangst.”

Zullen katten zich aanpassen na de quarantaine?

“Katten zijn tamelijk veerkrachtig. Ze kunnen last hebben van verlatingsangst, maar zijn beter bestand tegen veranderingen dan honden. Als we ze laten rusten van 8 uur tot 20 uur zullen zij het minst onder deze veranderingen lijden.”

Hoe uit stress zich bij katten, en hoe kunnen we ermee omgaan, zodat we hen niet gaan straffen voor hun veranderend gedrag?

“Ten eerste houd ik niet van straffen, ik geloof heel erg in positieve training. De enige straf die je zou moeten geven is ‘niet belonen’, wat niet hetzelfde is als straf. Dit wordt ook wel positief cognitieve opvoeding genoemd. De kat krijgt dan geen beloning voor iets goeds dat hij gedaan heeft.”

“De kat is een prachtig, flexibel wezen, maar wanneer die veerkracht wegvalt, kunnen er problemen opduiken. Stress voorkomen is dus heel belangrijk, maar helemaal niet moeilijk.

Ontwerp bijvoorbeeld een doos waar je huisdier zich in kan verstoppen. Maak een deuropening en maak aan de andere kant een andere om hem te verbinden met een nieuw huisje, net alsof het een doolhof is. Je kan ook een soort trap maken met boeken. Als je tredes maakt van ongeveer 40 centimeter, kan de kat omhoog klimmen. indien nodig motiveer je hem met een gezonde snack. Eens boven, zal je huisdier beseffen hoe prettig het is om van bovenaf naar de wereld te kijken. De kat voelt zich als jager veilig op hoogte en daarom moedigen we interactief spelen aan.”

“Maar er zijn ook mensen die mij vertellen: ‘Dokter, ik aai mijn kat omdat hij het mij vroeg en plotseling bijt het mij.’ Het punt is dat er overgevoelige katten zijn en dat uit zich zoals bij mensen. We vragen om genegenheid, maar plotseling wordt het te ‘plakkerig’ en ondraaglijk. Welnu, er zijn katten met een heel gevoelige vacht. Hun manier om ‘genoeg’ te zeggen is met hun staart heen en weer kwispelen. Maar wij begrijpen ze niet, want we willen verder aaien. Als we in onze relaties met dieren niet meer de mens als middelpunt zien, zouden we onze katten beter begrijpen en gelukkiger zijn.”

Helpt aaien dan niet om de stress van katten te doen smelten?

“Alleen als een kat het tolereert. Het is belangrijk om te weten dat het beestje elke aanraking op een andere manier interpreteert. Dat moet het baasje vanaf het begin goed afstemmen. Met katten moeten we dus zeer voorzichtig zijn. Ze houden er niet van om ondersteboven te hangen. Ze kunnen dat moeilijk verdragen. Natuurlijk zijn er ook dieren die eraan gewend zijn, maar we kunnen niet alle katten over dezelfde kam scheren. Het belangrijkste is te luisteren wanneer katten je iets willen vertellen: ‘Tot hier reikt mijn liefde, en niet verder.’ Laat ze op dat moment met rust, want de kat zal altijd zijn onafhankelijkheid verdedigen.”

Bron: MWN