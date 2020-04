IN BEELD. Fleur de quarantaine van je kat op met deze hippe poezenoutfits

Als je kat al eens graag een speciale outfit krijgt aangepast, dan moet je dringend op het Instagramaccount van Fani Nuryanto gaan kijken. De Indonesische ontwerper maakt heel coole kleren exclusief voor poezen.

Katten met een voorkeur voor kleurrijke, hippe kleren zullen weg zijn van de creaties van Fani Nuryanto. De ontwerper uit Indonesië ontwerpt outfits uitsluitend voor katten. Hij had eerst een motorhelmwinkel in de Indonesische stad Bandung, maar kreeg inspiratie voor zijn kledij toen een zwerfkat in zijn winkel verzeilde. De poes kreeg de naam Kokom en was de eerste van vele die bij Nuryanto een nieuwe thuis kregen.

De Indonesiër heeft geen mode-opleiding gevolgd en leerde de stiel dan maar via YouTubefilmpjes. Eerst maakte hij alle outfits met de hand, maar tegenwoordig is hij overgeschakeld op een naaimachine. Aan Vice gaf hij mee dat hij niet wil dat de katten de outfits lang moeten dragen. “Enkel lang genoeg om een foto te nemen”, aldus Nuryanto. Hij laat ook weten dat hij bezig is aan comfortabelere modellen.

