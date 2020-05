62 coronadoden, 60 ziekenhuisopnames: “Daling van 5% per dag”

In de afgelopen 24 uur zijn 62 mensen overleden aan het coronavirus. Dat zijn er nog steeds veel, maar we zien de laatste dagen wel een constante daling van 5% minder sterfgevallen per dag.

De dalende trend zet zich nog steeds door. Hoewel er gisteren jammer genoeg 62 nieuwe overlijdens te betreuren waren, lijkt dat cijfer elke dag te zakken. Zondag werden er nog 75 doden gerapporteerd. In het totaal stierven 8.707 mensen aan het coronavirus.

Constante daling

Dezelfde trend zien we bij het aantal patiënten op intensieve zorgen. Daar liggen momenteel 478 coronapatiënten, onder wie 299 beademd worden. “De voorbije dagen is de trend van het totaal aantal patiënten op intensieve zorgen opnieuw gedaald en neemt nu af met ongeveer 5% per dag. Dat geldt ook voor het aantal overlijdens”, legt viroloog Steven Van Gucht uit.

Gisteren werden tevens 60 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis. In het totaal liggen er nu 2.222 coronapatiënten in het ziekenhuis.

Minder besmettingen

Er werden 368 nieuwe besmettingen vastgesteld uit 18.606 testen. Dat zijn er 117 minder dan de dag voordien (485). In het totaal werden 53.449 mensen besmet met het longvirus.