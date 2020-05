Winkels terug open: 50 wachtenden om 8u45 voor Gentse Primark

Na twee maanden lockdown openen de winkels vandaag opnieuw de deuren. Daar lijken heel wat mensen blij om: in de Gentse Langemunt vormden vroege vogels al ruim voor de opening een lange wachtrij.

De winkelstraten gaan vandaag weer open en daarvoor hadden sommigen duidelijk hun wekker gezet. Al om 8u45 stond een vijftigtal personen klaar in de Langemunt om een bezoekje te brengen aan de kledingketen Primark. Het beeld werd deze ochtend gepost in de Facebookgroep ‘Ge zijt van Gent als ge…’ en werd daar op onbegrip en verontwaardiging onthaald.

Gentse neuzekes

Om de mensen erop te wijzen afstand te houden, werden op de grond stippen geplaatst in de vorm van Cuberdons of Gentse ‘neuzekes’, het typisch Oost-Vlaamse, kegelvormige snoepje. Daarnaast staan er op drie pleinen in de stad wasbakken om de handen in te wassen en geldt in sommige straten eenrichtingsverkeer voor wandelaars.