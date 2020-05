VIDEO. ‘Temptation’-Elke oog in oog met verleidster Eline: “Ik heb één vraag voor je”

Elke krijgt de kans om verleidster Eline te spreken. De spanning is te snijden…

Primeur in ‘Temptation Island’, want voor het eerst krijgen de koppelhelften een vrijgezel naar keuze te zien. Elke kiest uiteraard voor verleidster Eline, die met Arda in bed dook. Ze heeft één prangende vraag voor Eline: “Ik zou je superveel willen zeggen, maar dat heeft toch geen nut, dus ik heb gewoon één vraag voor je en dat is of je met Arda een relatie wil na ‘Temptation’”, klinkt het.

Vakantieliefde

“Ik wil geen relatie met Arda. Er spelen wel gevoelens, maar ik zie het eerder als een soort vakantieliefde”, reageert Eline. “Dat is jammer. Ik hoop dat je ervan genoten hebt”, antwoordt Elke.

Eline excuseert zich vervolgens voor wat er gebeurd is, maar legt uit dat ze gewoon het spel heeft gespeeld. “Die excuses moeten niet van u komen. Je hebt het goed gespeeld”, besluit Elke.