VIDEO. ‘Temptation’-Elke spreekt overspelige Arda aan: “Ik hoop dat je me nog graag ziet”

Na de misstap van Arda heeft Elke hem vanuit de hut een hartverscheurende videoboodschap gestuurd. “Ik gun jullie allebei het allerbeste”, klinkt het onder meer.

‘Temptation Island’ is behoorlijk hartbrekend dit seizoen. Nadat Arda zijn vriendin Elke bedroog met Eline en Elke die beelden te zien kreeg, heeft ze nu ook in tranen gereageerd met een videoboodschap. “Ik wil weten wat er in je hoofd omgaat, waarom je me zoveel pijn wil doen, wat ik je ooit heb misdaan. Word je dan echt zo snel verliefd op iemand anders? Wil je wat je met mij hebt echt zo snel weggooien? Ik gun jullie allebei het allerbeste. Eline, ik hoop echt dat als je iets voor Arda voelt, je voor hem zorgt, want hij verdient echt een heel goed meisje. Ik hoop echt dat jij dat bent.”

“Op de grond gegooid en op me gestampt”

“Arda, ik hoop dat je een leuk gezin hebt later en dat je mij niet haat of boos bent op mij. Dat zou ik echt heel erg vinden. Ik hoop gewoon ergens diep vanbinnen dat je me nog graag ziet. Je hebt me pijn gedaan. Je hebt me echt gebroken. Je hebt me eerst helemaal leeggezogen, op de grond gegooid en dan nog op me gestampt. Ik ken je zo niet”, klinkt het.

‘Temptation Island’ is elke vrijdag om 20.35u te bekijken op VIJF.