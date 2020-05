VIDEO. Influencer in tranen nadat ze volgers verliest: “Sexy foto’s nemen is het enige wat ik kan”

Een Australische influencer slaakt een noodkreet op sociale media omdat ze amper nog geld verdient met haar foto’s en filmpjes. Ze weet niet wat ze moet doen aangezien ze geen andere talenten heeft.

Het leven is hard, en al zeker in coronatijden, maar Billie Beever ziet het even helemaal niet meer zitten. De Australische vrouw, die 114.000 volgers heeft op Instagram, verdient haar brood door sexy foto’s en filmpjes te delen op OnlyFans. De laatste tijd ziet ze haar abonnees echter zienderogen slinken en aangezien dat haar enige bron van inkomsten is, komt ze niet meer rond.

Wanhopig

In een filmpje op TikTok legt ze in tranen uit hoe precair haar situatie is. “Ik verlies abonnees op OnlyFans en ik kan mijn huur niet meer betalen. Ik kan zelfs niet meer terug gaan werken in een stripclub want die zijn allemaal dicht door het coronavirus. Ik kan niet dansen, ik kan niet zingen. Ik weet totaal niet wat ik moet doen. Ik wil dat alles weer normaal is zodat mensen zich terug abonneren op mijn OnlyFans”, klinkt het.

“Doe iets nuttig”

Heel wat mensen hadden begrip voor haar situatie, maar ze kreeg ook tegenwind. In de Australische podcast ‘Not Here To Make Friends’ stelde presentatrice Carla Bignasca haar voor om iets nuttig te doen. “Ik hou niet van leedvermaak, maar ik ben blij dat je beseft dat je geen ander talent hebt. Doe zoals de rest en vul rekken of doe iets anders nuttig voor de maatschappij”, sneert ze.