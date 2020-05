Twitter gaat Apple-gebruikers wijzen op riskant taalgebruik

Op Twitter zie je vaak genoeg riskante tweets voorbijkomen, uitspraken waarvan je je toch afvraagt: “Had je dit echt zo willen zeggen?” Het sociale medium begint daarom met een experiment: aan gebruikers zal het de vraag stellen of ze zeker zijn van hun tweet.

Het komt erop neer dat Twitter een optie wil testen waardoor gebruikers twee keer kunnen nadenken over hun verhitte reactie voordat ze die publiceren. Het platform geeft je de suggestie om je antwoord aan te passen als je toch vindt dat je tweet te ver gaat of beledigend is. Volgens Twitter beperkt het experiment zich alleen tot mensen die een Apple-apparaat gebruiken.

Waarschuwing

Maar hoe weet Twitter nu wanneer het een waarschuwing moet sturen? Als een gebruiker op versturen klikt, dan zal zijn of haar taalgebruik vergeleken worden met berichten waar mensen eerder over geklaagd hebben. Als dat overeenkomt, zal de twitteraar een melding krijgen waarin staat of hij de tweet misschien wil herzien. De waarschuwing kan ook gewoon genegeerd worden.