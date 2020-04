Hilarisch Twitteraccount deelt reviews van huiskamers van celebs

Binnengluren in de huiskamers van beroemdheden? Dat kan dankzij het Twitteraccount ‘Room Rater’, dat de woonst van allerlei internationale beroemdheden, politici en journalisten een score geeft op tien. Bedenker en Amerikaanse reisfotograaf Claude Taylor zag zijn kans door de toenemende videogesprekken ten gevolge van de coronalockdown. Hij geeft dan ook zijn ongezouten mening, maar wel met de nodige humor.

Humor in tijden van corona vind je op Twitter. Daar startte Claude Taylor uit Washington DC op 11 april met zijn initiatief ‘Room Rater.’ Op dat account zet hij screenshots die hij tijdens videogesprekken op Zoom neemt, voorzien van scores en grappige commentaren. Bekende figuren zoals Michelle Obama, Celine Dion en Russisch president Vladimir Poetin passeerden al de revue. Het heeft Taylor ook geen windeieren gelegd, want zijn populariteit op Twitter gaat serieus de hoogte in en hij heeft nu 85.000 volgers. Zijn actie is dan ook ideaal om de verveling van de coronalockdown te verdrijven. Hieronder zetten we de grappigste oordelen op een rijtje.

Beroemdheden

De opvallendste namen van beroemdheden op Taylors lijstje zijn Michelle Obama, Celine Dion en Elton John. Hij is vooral alle drie heel positief, want hun huiskamers krijgen hoge scores. De woonkamer van de voormalige Amerikaanse First Lady Michelle Obama noemt hij elegant en klassiek, wat haar een score van negen op tien oplevert.

De Canadese zangeres Celine Dion krijgt zelfs een perfecte score, hoewel Taylor het niet kan laten om mee te geven dat hij geen fan is van haar muziek. Die zou hij waarschijnlijk ook een stuk strenger beoordelen.

Not usually a fan, but the room is 10/10. @celinedion pic.twitter.com/AH0OI81VOh — Room Rater (@ratemyskyperoom) April 19, 2020

De Britse popzanger Elton John krijgt eveneens tien op tien, hoewel hij niet eens in zijn woonkamer zit, maar in de tuin. Taylor kijkt niet zozeer naar de zanger zelf die aan de piano een liedje zingt, maar wel naar de twee basketballen die achter hem op de grond liggen. “Nice balls”, klinkt het.

Politici

Voor politici is Taylor een stuk minder mild. Twee onder hen zijn meedogenloos gebuisd en eentje bengelt net onder de helft. De Amerikaanse Republikein Chris Christie krijgt een dikke nul. Taylor heeft maar één advies voor hem: herschilder de muren, verbrand de meubels en gebruik de gordijnen om er mondmaskers uit te maken.

Still ugly. Repaint. Burn the furniture. Make masks from the drapes. 0/10 @GovChristie pic.twitter.com/2IgHyXBvov — Room Rater (@ratemyskyperoom) April 23, 2020

Ook de Russische president Poetin krijgt er stevig van langs met een twee op tien. Je kan je de vraag stellen of dat echt te maken heeft met zijn huiskamer of Taylors politieke voorkeur. Hij steekt namelijk niet onder stoelen of banken wat hij van hem en zijn connectie met de Amerikaanse president Donald Trump vindt.

Nice icon. How’s the tea? Are those Trump’s chestnuts roasting? 2/10 @KremlinRussis_E pic.twitter.com/xzUAA9qkaG — Room Rater (@ratemyskyperoom) April 22, 2020

Ook bij de voormalige Democratische presidentskandidaat Pete Buttigieg lijkt de score van vier op tien eerder te wijten aan zijn uiterlijk dan aan de woonkamer zelf. Taylor waarschuwt zijn volgers op Twitter namelijk al grappend voor de gevolgen als je in de coronacrisis je eigen haar knipt. Buttigieg heeft dan ook een opvallend kortgeschoren kapsel.

Pete on the dangers of cutting one’s own hair. @petebuttigieg 4/10 pic.twitter.com/KtcG2rmlrH — Room Rater (@ratemyskyperoom) April 16, 2020

Journalisten

Ook journalisten spaart Taylor veelal niet. Ben Kesling, verslaggever bij ‘the Wall Street Journal’, brengt het er het slechtst van af, want hij krijgt een twee op tien. Zijn huiskamer komt volgens de voormalige fotograaf precies rechtstreeks uit een gijzelingsscène of anders uit een televisieprogramma waar huizen een make-over ondergaan.

This is either another hostage situation or it’s an audition for a home makeover show. 2/10 @bkesling. pic.twitter.com/WuvawseuhL — Room Rater (@ratemyskyperoom) April 22, 2020

De Amerikaanse sportjournalist voor Fox News, Jim Gray, doet het iets beter met vijf op tien. Toch viel Taylor een opvallend detail op dat in de huidige coronacrisis nogal humoristisch is. In de kast achter Gray staan namelijk enkele rollen toiletpapier achter slot en grendel. Die vaststelling lokt bij Taylor de vraag uit of de journalist zich nu ook schuldig maakt aan hamstergedrag.

Needs a lighter coat of paint to brighten the space. Are you hoarding toilet paper? 5/10 #JimGray @NFLonFOX pic.twitter.com/fuFnYNqfo7 — Room Rater (@ratemyskyperoom) April 23, 2020

De score van de Canadese televisieverslaggever voor Global BC, Richard Zussman, ten slotte, houdt Taylor geheim. Hij vermeldt enkel dat hij hem twee extra punten toekent omdat Zussman zijn huiskamer opfleurt met de tekeningen van zijn kinderen.