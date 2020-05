Laura uit ‘Blind Getrouwd’ verliest dierbaar familielid: “Tot ziens kan heel verdrietig zijn, maar het is geen vaarwel”

View this post on Instagram

Een tunnel kan heel lang zijn, maar ‘t eind komt ooit in zicht. De nacht kan pikkendonker zijn, maar ‘s ochtends wordt het licht. Een deur die kan gesloten zijn, maar heeft altijd een bel. Tot ziens kan heel verdrietig zijn, maar het is geen vaarwel. Zoals je het wou met heel de familie bij elkaar. Wanneer ik een blik naar buiten wierp en zag hoe auto’s voorbij reden allemaal met hun gedachten bij hun eigen leven, besefte ik hoe mooi het onze ook was. Lieve oma, sterke madam, we gaan je missen. Maar nu ben je eindelijk bij diegene die jij zo hard hebt moeten missen. Toen ik je zei vergeet niet de groetjes aan mijn mama te doen, pakte je me vast en knikte. Mijn God wat bewonderen we allemaal hoe sterk je was. Het gaat jou goed op je mooie reis. ♥️