Laura uit ‘Blind Getrouwd’ reageert op nieuwe relatie van Sonny

Laura Lieckens, die in ‘Blind Getrouwd’ gematcht werd met Sonny, heeft gereageerd op het feit dat Sonny intussen een nieuwe liefde heeft gevonden. Dat deed ze op Instagram.

Hoewel het ‘Blind Getrouwd’-avontuur tussen Laura en Sonny goed begon, bleek al snel dat de twee niet voor elkaar gemaakt waren. Bij het beslissingsmoment besloten ze dan ook om niet getrouwd te blijven.

De opnames dateren van ongeveer vijf maanden geleden, en in die tijd kwam Sonny (30) iemand tegen waarmee hij nu samen is. Behalve het feit dat hun relatie nog pril is, weten we daar niet veel meer over.

Blij voor Sonny

Laura reageerde woensdagavond op Sonny’s relatie. “Natuurlijk ben ik blij voor Sonny. Het zou maar heel egoïstisch zijn mocht ik dat niet zijn. Hij verdient het oprecht ook om gelukkig te zijn. Het is jammer dat het niets geworden is tussen ons, maar in het leven mag je alleen maar spijt hebben van de dingen die je niet gedaan hebt”, vertelt ze op Instagram Stories.

“Veel over mezelf geleerd”

De 27-jarige interieurarchitecte heeft absoluut geen spijt dat ze meegedaan heeft aan ‘Blind Getrouwd’. “Het was echt een zotte ervaring. Het is misschien niets geworden, maar dat wil niet zeggen dat het de max was. Ik heb super leuke mensen leren kennen en ik heb veel over mezelf geleerd. Het is echt een aanrader”, klinkt het.

“Niet op elk potje past elk dekseltje”

Op de vraag waarom het niets geworden is met Sonny was ze erg duidelijk. “Het is niet omdat iemand een toffe en super lieve gast is dat je daarom ook een match bent op relatievlak. Niet op elk potje past elk dekseltje”, besluit ze.