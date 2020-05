Coronavirus vastgesteld ten huize prins Laurent

Prins Laurent en zijn gezin blijven twee weken in quarantaine omdat minstens één van hen het coronavirus opgelopen heeft. Bovendien is prins Laurent risicopatiënt.

Het is niet duidelijk wie precies, maar minstens één gezinslid van prins Laurent is besmet geraakt met het coronavirus. Een ziekenhuisopname is voorlopig niet nodig, maar Laurent, prinses Claire (46) en hun kinderen Louise (16) en de tweeling Aymeric en Nicolas (14) moeten wel twee weken lang ‘in hun kot blijven’.

Heel voorzichtig geweest

Voor Laurent is het een raadsel hoe het longvirus tot bij hen is geraakt. “Wij volgden strikt de coronamaatregelen en toch bereikte het virus mijn gezin. Kan je je dat voorstellen?”, vertelde hij in Le Soir Magazine.

Risicopatiënt

Laurent moet extra voorzichtig zijn, want de 56-jarige prins werd zes jaar geleden met een longontsteking opgenomen in het Sint-Lucasziekenhuis in Gent. Hij lag toen een tijdlang op intensieve zorgen.