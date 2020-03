Coronavirus vastgesteld ten huize Hilde Crevits

In het gezin van Hilde Crevits (CD&V) is een coronabesmetting vastgesteld. Dat liet ze zelf weten op Twitter.

Viceminister-president en Vlaams minister van Economie en Werk Hilde Crevits (52) heeft op sociale media gemeld dat iemand in haar gezin besmet is geraakt met het coronavirus. “Er is in ons gezin corona vastgesteld. Conform de medische richtlijnen werk ik de komende periode van thuis uit. Zorg goed voor jezelf en elkaar”, klinkt het op Twitter.

Andere bekende mensen met coronavirus

Eerder raakte al bekend dat ook ‘De Kreuners’-zanger Walter Grootaers (65) met het beruchte virus kampt. Ook de Amerikaanse acteur Tom Hanks en zijn vrouw Rita Wilson werden getroffen.