110 doden en 229 bijkomende overlijdens door het coronavirus

In de afgelopen 24 uur zijn 110 mensen overleden aan het coronavirus. Het Nationaal Crisiscentrum meldt echter 229 extra sterfgevallen van een tijdje geleden. Ondanks het lichte weekendeffect blijft de dalende trend zichtbaar.

Gisteren werden 116 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat zijn er 32 meer dan de dag voordien (84). Volgens viroloog Steven Van Gucht heeft die stijging te maken met het weekendeffect. “Na drie dagen is dat weer een lichte stijging en zitten we weer boven de 100 opnames. Dit is vermoedelijk een compensatie omwille van het weekendeffect. Ik verwacht dat dit de komende dagen opnieuw weer wat gaat dalen”, klinkt het.

Er liggen 646 mensen op intensieve zorgen, onder wie 362 patiënten beademd moeten worden. Er mochten maar liefst 290 mensen het ziekenhuis verlaten (-227). In het totaal liggen er momenteel 2.849 mensen in de Belgische ziekenhuizen.

Extra overlijdens

Jammer genoeg stierven in het afgelopen etmaal 110 mensen aan het longvirus. Bovendien werden er 229 bijkomende overlijdens gemeld uit de periode van 24 maart tot en met 4 mei. De totale dodentol ligt daarmee op 8.339. Van Gucht blijft ook hier positief. “We zien dat ook deze trend afneemt met zo’n 6 à 11% per dag”, vertelt hij.

Tevens werden er 272 nieuwe besmettingen gerapporteerd uit 50.781 testen.