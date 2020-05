Onderzoeker vermoord die op het punt van coronadoorbraak stond

Een onderzoeker die op de rand stond van een doorbraak in de strijd tegen het coronavirus is op brute wijze om het leven gebracht. De dader pleegde nadien zelfmoord.

Bing Liu werd levenloos aangetroffen in zijn huis in Ross Township (Pennsylvania). De 37-jarige Amerikaan werd vermoord door een man die hem vermoedelijk kende. Na de moord beroofde de dader zich van het leven. Zijn motief is nog onduidelijk.

Het slachtoffer was assistent professor aan de universiteit van Pittsburgh waar hij onderzoek deed naar het coronavirus. Volgens collega’s zat hij op een baanbrekend spoor. “Bing stond op het punt om belangrijke bevindingen te ontdekken rond het coronavirus en de gevolgen ervan. We zullen zijn werk proberen af te maken om zijn briljante bevindingen te eren. Dit verlies zal voelbaar zijn voor de volledige wetenschappelijke wereld”, vertelde het departement waar hij werkte aan CBS.

De politie onderzoekt de zaak verder.

