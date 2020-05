Naaimachine gekocht? Met deze drie projecten kan je aan de slag

De verkoop van naaimachines is de afgelopen tijd sterk gestegen. Dat hoeft niet te verbazen: we moeten sinds maandag 4 mei allemaal een mondmasker dragen op het openbaar vervoer en dus zet de Belg zich naarstig aan het stikken. Uiteraard is het maken van mondmasker op dit moment prioritair, maar ook daarna kan je die naaimachine nog goed gebruiken. Wij selecteerden drie makkelijke projecten voor de beginnende naai(st)er.

Zomers tafellaken met servetten

De zomer komt eraan en dat staat voor velen gelijk aan aperitieven en barbecueën – al dan niet in het gezelschap van vrienden en familie, afhankelijk van de coronacrisis. Wie gezegend is met een fotogenieke tuintafel heeft uiteraard niet per se een tafellaken nodig, maar voor anderen kan het de setting zonder al te veel moeite opvrolijken. Gebruik je nieuwe naaimachine dus om zelf een zomers tafellaken met bijpassende servetten in elkaar te knutselen. Dit is wellicht een van de makkelijkste naaiprojecten en behoeft weinig uitleg. Bepaal op voorhand hoe groot je je tafellaken en servetten wil (vergeet niet om rekening te houden met de zomen) en probeer er natuurlijk voor te zorgen dat al je servetten even groot zijn. Maar zelfs mocht dat mislukken, is de kans groot dat niemand het merkt. Ideaal voor beginners!

Herbruikbare totebag voor al je boodschappen

Heel wat mensen nemen al een stoffen totebag mee naar de winkel zodat ze daar geen plastic zak hoeven te kopen. En dat kunnen we uiteraard alleen maar aanmoedigen. Wil je tijdens je volgende tripje naar de winkel kunnen pronken met een uniek exemplaar, dan kruip je maar beter zo snel mogelijk achter je naaimachine. Het is misschien iets moeilijker dan een tafellaken naaien, maar we zijn er zeker van dat zelfs absolute beginnelingen dit kunnen klaarspelen. Bepaal eerst en vooral hoe groot je je totebag wil – wij zouden bijvoorbeeld kiezen voor een A3-formaat. Voorzie aan elke kant nog een centimeter of twee extra voor de zomen en knip twee van zulke rechthoeken uit een stuk stof. Stik de zoom aan de bovenzijde van beide lappen alvast om en leg de twee lappen vervolgens met de mooie kant op elkaar. Stik de stukken aan de drie overige zijden aan elkaar. Vervolgens is het tijd voor de schouderriemen. Knip twee stroken van 6 centimeter op 65 centimeter (of langer) uit de stof. Plooi de strook iets over het midden zodat je nog ruimte over hebt om de uiteindes aan elkaar te stikken. De hengsels zijn nu binnenstebuiten gedraaid; gebruik een veiligheidsspeld en een lint dat je vastmaakt aan een uiteinde om ze om te keren. Beslis waar je de hengsels wil en naai ze vast aan de totebag zelf, die nog steeds binnenstebuiten is gekeerd. Draai je totebag nu met de juiste kant naar buiten en klaar is Kees!

Zero waste wattenshijfjes

Draag je elke dag of regelmatig make-up, dan is de kans groot dat je heel wat wattenschijfjes gebruikt. Die belanden vervolgens massaal in de vuilnisbak en laten we eerlijk zijn: dat is niet bepaald goed voor het milieu. Gelukkig is het helemaal niet moeilijk om je eigen, zero waste, herbruikbare wattenschijfjes te maken. Het enige wat je daarvoor nodig hebt, is een oud T-shirt, spelden, een cd en je naaimachine. Teken met behulp van de cd rondjes op het T-shirt en knip deze uit. Speld telkens twee van zulke cirkels op elkaar en naai de rondjes aan elkaar. Als je wil kan je een kleine opening laten zodat je de wattenschijfjes binnenstebuiten kan keren en de zomen aan de binnenkant komen te zitten, maar dat is niet noodzakelijk. Gebruik de wattenschijfjes nu om je make-up te verwijderen en was nadien op 60°C.