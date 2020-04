VIDEO. Zo maak je zelf een mondmasker zonder te moeten naaien

Vanaf 4 mei is het verplicht om een mondmasker te dragen op het openbaar vervoer en op school. Op drukke openbare plaatsen wordt tevens aangeraden om er een te dragen. Maar wat als je er nog geen hebt? Wel, dan maak je er gewoon zelf een.

Momenteel zijn (ook Belgische) bedrijven druk in de weer om mondmaskers te produceren. Die moeten niet alleen dienen voor het zorgpersoneel, maar later ook voor de rest van de bevolking. Lang niet iedereen heeft thuis een mondmasker liggen, dus moeten we ons in tussentijd behelpen met een geïmproviseerd exemplaar.

Oude T-shirt

Een Vlaamse vrouw legt nu in een video uit hoe je zelf te werk kan gaan met enkel een (katoenen) T-shirt en een schaar. Je knipt een mouw en de stevige onderkant van de T-shirt af. Vervolgens leg je dat stevige boordje achteraan in je nek en steek je beide lusjes door de mouw. Die breng je vervolgens voor je mond en neus en dan hoef je alleen nog maar de touwtjes vast te knopen.

Filter

Als extraatje kan je nog een filter in de mouw steken. Je kan daarbij keukenrol, een koffiefilter of een handdoek gebruiken. Het zal niet beter zijn dan een officieel mondmasker, maar het is zeker en vast beter dan niets. Veel knutselplezier!

Bron: Zita.be