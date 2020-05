VIDEO. Antwerpse zangeres maakt aangrijpend liedje voor Julie Van Espen

Olivia Trappeniers, gastzangeres van Regi, heeft een ontroerend liedje geschreven voor Julie Van Espen. “Het verhaal van Julie heeft ook mij geraakt. Ik moest het van me afschrijven”, klinkt het.

Het verschrikkelijke verhaal van Julie Van Espen raakt (nog steeds) het hele land. De 23-jarige studente werd exact een jaar geleden vermoord door Steve Bakelmans, een veroordeelde serieverkrachter.

Verdriet, angst en woede

Ook Olivia Trappeniers, die in 2016 deelnam aan ‘The Voice’ en onlangs Regi’s versie van ‘Dichterbij’ van Gene Thomas inzong in ‘Liefde voor muziek’, was aangedaan door het drama. De 22-jarige zangeres uit Antwerpen schreef daarom een nummer speciaal voor Julie. Het liedje heet ‘Home’ en komt stevig binnen. “Ik heb lang getwijfeld om dit te posten. Het verhaal van Julie heeft mij en vele anderen geraakt. Ik voel verdriet, angst, woede, … Ik moest het van me afschrijven. Samen met Léon Paul heb ik de dag voor de mars al mijn gevoelens in een song gegoten. Het nummer heet ‘Home’. Speciaal voor Julie en haar familie en vrienden”, schrijft ze op Instagram.