VIDEO. Vriendinnen van Julie Van Espen herdenken haar met pakkend filmpje

In de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen hebben enkele honderden familieleden, vrienden en studiegenoten van Julie Van Espen vandaag een herdenkingsviering bijgewoond. De vriendinnen van Julie toonden een filmpje als eerbetoon.

De 23-jarige studente Julie Van Espen uit Schilde werd in mei vermoord in de buurt van het Albertkanaal in Merksem. De dader, Steve Bakelmans, gaf toe dat hij haar wilde verkrachten en het meisje doodde omdat ze zich hevig verzette.

De eucharistieviering in de Antwerpse kathedraal op zondag stond in het teken van Julie. Antwerps bisschop Johan Bonny, die ook de uitvaartplechtigheid op 18 mei leidde, had het in zijn homilie over het enthousiasme en spontaneïteit waarmee Julie in het leven stond. “Een positieve kracht dreef haar voort. Ze straalde vriendschap en betrokkenheid uit.”

De vriendinnengroep van Julie nam een filmpje op in samenwerking met Punt.vzw, een organisatie die slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag begeleidt. “Julie heeft haar leven gegeven in de strijd tegen seksueel geweld. Deze strijd hoeft niet nodeloos te zijn geweest. Julie bracht een beweging op gang. Wij willen deze beweging verder zetten.” Ze riepen de aanwezigen op om Punt vzw te steunen.