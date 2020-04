Kustburgemeesters willen tweedeverblijvers vanaf 18 mei toelaten

De kustburgemeesters hebben tijdens een overleg nog steeds geen consensus over een algemeen plan voor wie deze zomer vakantie aan zee neemt. Wel bereiden ze zich voor op de komst van tweedeverblijvers vanaf 18 mei én vakantieverhuringen vanaf 8 juni.

De tien kustburgemeesters zaten samen om een plan voor de zomer op te stellen. Voorlopig hebben ze nog niets concreets beslist maar vooral de grote lijnen van het plan besproken. Zo willen de kustburgemeesters vanaf 18 mei terug tweedeverblijvers en campingbewoners toelaten.

Vanaf 8 juni zouden huurders van vakantieappartementen opnieuw welkom zijn aan de kust. “Dat is natuurlijk allemaal onder voorwaarde dat het volgens het federale kader mogelijk is. Als het niet veilig is, laten we het niet toe. Het wordt alvast zeker een plan in verschillende fasen”, vertelt gouverneur Carl Decaluwé.

Nieuw overleg op 11 mei

Pas later zouden dagtoeristen en de opening van horeca aan bod komen. Elke kustgemeente zal nu verder een eigen plan uitwerken. “Op 11 mei is er opnieuw overleg, tegen dan zal er ook een duidelijk plan inzake strand en veiligheid zijn in samenwerking met de politie.” Vanaf dan zal provinciebedrijf Westtoer alles samenbrengen tot één plan voor de kust.

Het dragen van mondmaskers op de dijk of het strand kwam niet ter sprake. “Het is voor de burgemeesters een aartsmoeilijke opdracht maar de vergadering was constructief. We begrijpen dat iedereen naar de kust wil komen maar we moeten beseffen dat het geen normale zomer wordt”, aldus burgemeester van Bredene Steve Vandenberghe (sp.a).