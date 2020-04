“Het dragen van een mondmasker gaat een vorm van beleefdheid worden”

Als de maatregelen in de toekomst versoepeld worden en we terug meer buiten mogen komen, zullen we vaak mondmaskers dragen. Niet alleen uit veiligheid, maar ook uit beleefdheid. Dat schrijft Marc Van Ranst op Facebook.

Momenteel zijn (ook Belgische) bedrijven druk in de weer om mondmaskers te produceren. Die moeten niet alleen dienen voor het zorgpersoneel, maar later ook voor de rest van de bevolking.

Elkaar beschermen met mondmasker

Viroloog Marc Van Ranst legt op Facebook uit dat, wanneer de coronamaatregelen gaandeweg versoepelen, we het best mondmaskers kunnen dragen in het openbaar. “Wanneer we in de exit-fase weer meer het openbaar vervoer gaan gebruiken, en we weer meer mensen gaan tegenkomen, dan is dit het moment waar we mondmaskers gaan gebruiken. Het dragen van een mondmasker gaat een vorm van beleefdheid vormen waarbij we elkaar beschermen tegen COVID-19”, klinkt het.

Zelfgemaakte mondmaskers

De 54-jarige viroloog benadrukt dat we ook zelfgemaakte mondmaskers zullen moeten gebruiken en geeft tips om ze te maken. “Zoals in andere landen gaan we ook in ons land veel gebruik moeten maken van zelfgemaakte mondmaskers. Op deze website kan je een handleiding vinden en een patroon dat goedgekeurd werd door de FOD Volksgezondheid. Maak er iets moois van!”, besluit hij.