Vlaamse studenten kiezen deze week nieuwe studentenraad: “Niet opnieuw Dries”

Deze week kunnen de studenten van de Vlaamse universiteiten stemmen voor een nieuwe studentenraad. De verkiezingen gaan bij de Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Gent, Universiteit Hasselt en Universiteit Antwerpen gewoon online door. KU Leuven besloot de kiesweek uit te stellen.

Studenten die aan de universiteit van Gent, Brussel, Antwerpen of Hasselt studeren kiezen de komende dagen een nieuwe studentenraad. De verkozenen verdedigen de belangen van de studenten bij het universiteitsbestuur. Naar aanleiding van de coronacrisis koos de KU Leuven ervoor de verkiezingen naar een latere datum te verplaatsen. De andere vier universiteiten laten de campagne en het stemmen gewoon doorgaan, zij het dan op digitale wijze.

Waar en wanneer?

De verkiezingen van de KU Leuven zouden normaal gezien plaatsvinden op 15 mei, maar worden door de huidige crisis uitgesteld. Bij de VUB zijn de online stembussen geopend van 27 april tot en met 4 mei en aan de UGent kan je stemmen van 27 april tot en met 30 april. Studenten van de UHasselt kunnen hun stem uitbrengen van 24 april tot en met 12 mei. Voor de UAntwerpen loopt het stemmen van 1 mei tot en met 8 mei.

Zowel de UGent als de UHasselt en de UAntwerpen verklaren de verkiezingsuitslag pas geldig wanneer minstens 10% van de stemgerechtigde studenten hun stem uitbrengt. Bij de VUB ligt de kiesdrempel wat hoger: 20% van de studenten moet aan het stemhokje passeren.

Help! Hoe maak ik een keuze?

Ben je student en heb je nog geen idee op wie je zal stemmen? Deze stemwijzer van De Moeial, het studentenblad van de VUB, en deze gids van Schamper, het magazine voor studenten aan de UGent, helpen je een handje. Wie aan de UHasselt studeert, kan hier terecht voor meer informatie en studenten van de UAntwerpen vinden meer info op deze facebookpagina.

“Niet opnieuw Dries”

Tijdens de verkiezingen van de Gentse Studentenraad in 2018 werd Dries Van Langenhove, oprichter van de extreemrechtse jongerenbeweging Schild & Vrienden, verkozen als studentenvertegenwoordiger. Na de Pano-reportage over die vereniging besliste rector Rik Van De Walle dat hij niet langer welkom was aan de universiteit. Nu zetelt Van Langenhove in het federaal parlement voor het Vlaams Belang.

Om zijn medestudenten te waarschuwen voor een herhaling van die geschiedenis, schreef een redactielid van Schamper een opiniestuk, getiteld ‘Niet opnieuw Dries’. Daarin schrijft hij dat er dit jaar een kandidaat op de lijst staat uit het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV). Die studentenvereniging kwam in december in opspraak door een seksistische lezing van de plastische chirurg Jeff Hoeyberghs. Als gevolg van het organiseren van de lezing kreeg de studentenclub een schorsing van twee maanden.