Een kwart van de studenten vreest slechte resultaten door het coronavirus

Het nieuwe coronavirus treft iedereen. Ook de jongere generatie van Vlaamse studenten wordt tegenwoordig door zorgen geplaagd. Een kwart onder hen vreest namelijk dat hun schoolresultaten zullen lijden onder de coronacrisis. Teleblok, een gratis en anonieme hulplijn van de Christelijke Mutaliteit, stelt daarom vanaf vanavond zijn chat open.

Dat de coronacrisis er ook bij de Vlaamse studenten fel inhakt blijkt uit de resultaten van de enquête van Teleblok. Volgens de coördinator, Griet Speeckaert, maken vier op vijf studenten zich zorgen over de impact van de coronacrisis op hun studieresultaten en een kwart denkt zelfs dat ze daardoor niet zullen slagen. 770 studenten vulden de enquête in die een week voor de Paasvakantie werd verspreid. De helft van hen volgt universitaire studies, 40% studeert aan een hogeschool en 10% zit in het beroepsonderwijs.

Mentale gezondheid onder druk

Ook voor de Paasvakantie was al duidelijk dat jongeren het moeilijk hebben, want de hulplijn van Teleblok stond toen al roodgloeiend. Maar liefst 160 jongeren zochten contact en al hun vragen werden beantwoord door een resem vrijwilligers. De faalangst leeft vooral bij eerstejaarsstudenten. Eén op drie gaf namelijk in de enquête aan dat ze vrezen dit jaar niet te zullen slagen voor hun examens. Concentratieproblemen en uitstelgedrag worden vaak aangehaald, want de helft van de deelnemende jongeren kampt hiermee.

Ze zijn ongerust over de onzekere toekomst en missen het om hun vrienden en medestudenten in levenden lijve te zien nu de fysieke lessen al langer dan een maand opgeschort zijn. De studenten houden zich dan ook keurig aan de coronamaatregelen, want vier op vijf heeft tijdens de Paasvakantie niet met zijn leeftijdsgenoten afgesproken. Dat gebrek aan gezelschap en emotionele steun valt de jongeren wel zwaar, aangezien de mentale gezondheid bij één op drie fel onder druk staat.

Chatten met Teleblok

Om tegemoet te komen aan de bekommernissen van de schoolgaande jeugd levert Teleblok vanaf vanavond bijstand via chat. Dat is een maand vroeger dan gewoonlijk, omdat ze normaal gezien vooral actief zijn tijdens de blok- en examenperiodes van hogeschool- en universiteitsstudenten. Wie nood heeft aan een babbel kan er elke weekdag terecht tussen 18 en 23 uur ’s avonds. Vanaf 30 mei is chatten ook in het weekend mogelijk. Op de website kunnen studenten verdere hulp vinden, want daar staan studieplanners en tien tips om de moed bij het studeren te bewaren.