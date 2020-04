VIDEO. Vreemde objecten die gespot werden door piloten waren wel degelijk ufo’s

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft meegedeeld dat de veelbekeken videobeelden van vliegende objecten authentiek zijn en dat het inderdaad om ufo’s gaat.

In 2004 en 2015 werden video’s gelekt die door piloten van de Amerikaanse marine gemaakt werden tijdens vluchten. Het gaat om drie video’s waarin vliegende objecten te zien zijn en die sindsdien voor heel wat discussie zorgden op het internet.

Verbaasde piloten

Op een van de video’s is een langwerpig object te zien dat zich erg snel verplaatst en enkele seconden nadat het werd opgemerkt, links uit het zicht verdwijnt na een plotse versnelling. In een andere video duikt een object boven de wolken op, waarbij de piloot zich luidop afvraagt of het om een drone gaat. Vooral de commentaren van de piloten in de video’s spreken tot de verbeelding. “Er is een hele zwerm van. Ze vliegen tegen de wind in. Een westenwind van 120 knopen”, klonk het.

Niet-geïdentificeerde objecten

De hamvraag was of de beelden al dan niet écht waren. Het Pentagon heeft daar maandag een affirmatief antwoord op gegeven door de drie video’s vrij te geven. “We hebben de beelden gedeeld om alle publieke misverstanden omtrent de authenticiteit ervan uit de wereld te helpen. De objecten die geobserveerd werden in de video’s beschouwen wij als niet-geïdentificeerd”, luidt het.

Pingpongbal

De intussen op pensioen gestelde David Fravor was de piloot die in 2004 de bizarre ontmoeting filmde. In 2017 bekende hij aan nieuwszender CNN al dat het object zich onregelmatig bewoog. “Toen ik naderde, versnelde het object plots en in minder dan twee seconden was het uit het gezichtsveld verdwenen, het bewoog zoals een pingpongbal die terugkaatst van een muur”, getuigde hij.