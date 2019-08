VIDEO. Experts stellen dat ufo’s wel degelijk bestaan

Voor een keer geen schietpartij, maar wel ander groot nieuws uit de Verenigde Staten. Een team experts heeft beweerd dat ufo’s wel degelijk echt zijn. Onder hen een voormalig hoge pief van de CIA en een vroegere assistent van de Amerikaanse defensieminister.

Zij staan samen met enkele anderen aan de boeg van To The Stars Academy of Arts & Science (TTS/AAS). Deze organisatie wil “de samenleving dienen door onderzoek te doen naar (vooralsnog) onverklaarbare gebeurtenissen, waaronder het buitenaardse”.







Bij de lancering van het initiatief een tijdje terug claimde voorman Tom DeLonge dat er bepaalde ontdekkingen zijn gedaan die een revolutie zouden kunnen ontketenen binnen de mensheid, zo schrijft de Amerikaanse nieuwssite The Huffington Post.

Wat die ontdekkingen precies inhouden, blijft een beetje onduidelijk. Er zou echter wel geloofwaardig bewijs verzameld zijn dat het bestaan van al dan niet door aliens bestuurde ufo’s aantoont.

Area 51

Door de jaren heen zijn talloze foto’s en filmpjes van ufo’s gemaakt, maar vaak bleek het om een vervalsing, een kluchtje of simpelweg een verklaarbaar fenomeen te gaan. Desalniettemin zijn velen overtuigd dat ‘we’ niet alleen zijn in het heelal. En aangezien dat heelal nogal uitgebreid is, lijkt dat misschien wel best logisch te zijn.

Concreet bewijs dat ook daadwerkelijk publiekelijk is gemaakt, ontbreekt echter nog altijd. Het is daarom misschien niet heel verwonderlijk dat talloze mensen de geheimzinnige luchtmachtbasis Area 51 in de Amerikaanse staat Nevada willen bestormen in september. Daar zou volgens sommigen mogelijk bewijs voor het bestaan van ufo’s en aliens liggen.