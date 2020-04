Joe Exotic heeft nu ook zijn eigen seksspeeltje

‘Joe Exotic’ is alvast dé cultfiguur van 2020. Wie maar niet genoeg kan krijgen van hem en de Netflix-reeks ‘Tiger King’, kan de excentrieke leeuwentemmer nu nog beter leren kennen dankzij… de Sinnovator Tiger King Realistic Dildo.

Joe Exotic werd in de serie afgebeeld als een homoseksuele, polyamoureuze, vloekende tijgerfokker die zijn aartsvijand, Carole Baskin, de dood toewenste. Joe zit ondertussen al een tijdje in de gevangenis voor het inhuren van een moordenaar, maar desondanks werd hij gebombardeerd tot nieuwe cultheld.

Dildo mét tijgerprint

En natuurlijk krijgt elke cultheld zijn eigen seksspeeltje. Het Britse bedrijf Uber Kinky ontwikkelde de Sinnovator Tiger King Realistic Dildo, volledig in tijgerprint en met een prins Albert-piercing. In de serie vertelt Joe Exotic langs zijn neus weg dat hij zijn edele delen heeft opgefleurd met zo’n piercing. “Say ‘Fuck you, Carole Baskin’ with the Sinnovater Tiger King Realistic Dildo”, klinkt het op de website van Uber Kinky.

Goede doel

De dildo is wat aan de prijzige kant, je betaalt 99,99 pond (114,5 euro) voor één exemplaar, maar 10% gaat naar Tiger Watch, een organisatie die zich inzet voor het behoud van tijgers.