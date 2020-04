Nieuwe reeks onderzoekt of Carole uit ‘Tiger King’ haar echtgenoot écht aan haar tijgers voerde

Iedereen wil graag een graantje meepikken van de hype rond ‘Tiger King’ Joe Exotic. Zo gaat een Amerikaanse misdaadzender een vervolg breien aan de Netflix-docureeks ‘Tiger King: Murder, Mayhem and Madness’. De bedoeling is dat de nieuwe serie een antwoord biedt op de vragen die kijkers hadden na het bekijken van de Netflix-reeks.

‘Investigating the Strange World of Joe Exotic’ wil dieper ingaan op de ruzie tussen de excentrieke kattentemmer Joe en dierenactiviste Carole Baskin. In de Netflix-reeks zien we hoe Joe in de gevangenis belandt nadat hij in het geheim een plan bedisselde om Carole te vermoorden. “Heel wat mensen hebben geboeid naar de reeks gekeken, maar de miljoenen fans van true crime willen meer”, klinkt het bij Investigation Discovery, de zender die de nieuwe reeks wil maken.

Mysterieuze verdwijning

De hamvraag die heel wat truecrime-fans beantwoordt willen zien, is wie er verantwoordelijk is voor de mysterieuze verdwijning van de eerste man van Carole. Jack Donald ‘Don’ Lewis verdween in 1997. Volgens Joe en zijn kompanen heeft Carole hem vermoord en voederde ze zijn lichaam aan haar tijgers. Het lichaam van Jack werd tot nu toe niet teruggevonden. In de nieuwe serie gaan de makers op zoek naar nieuwe aanwijzingen.