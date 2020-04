Politie moest 30 keer bij hetzelfde huis langsgaan wegens schending van coronamaatregelen

Je hebt hardleerse mensen, en dan heb je de bewoners van een huis in het Engelse Cheshire. De afgelopen maand moest de politie meer dan 30 keer langskomen omdat de lockdown niet gerespecteerd werd. Intussen mag niemand, buiten de eigenaar, het huis nog in.

Ook in Engeland gelden dezelfde regels als hier. Geen huisfeestjes dus, en zoveel mogelijk in je kot blijven. De eigenaar van een huis in Widnes (Cheshire) lapte die regels systematisch aan zijn of haar laars. Buren belden voortdurend naar de politie om samenscholing in of rond het huis aan te geven. De afgelopen maand moest de politie meer dan 30 keer langskomen, maar nu is het welletjes geweest.

Bezoekverbod

De politie heeft de eigenaar verboden om mensen te laten langskomen. Enkel hij of zij mag nog in het huis verblijven, en niemand anders. Houdt de eigenaar of een bezoeker zich daar niet aan, dan riskeert hij of zij een gevangenisstraf van zes maanden en/of een gigantische boete. “We hopen dat deze casus anderen aanmoedigt om de maatregelen te respecteren en mensen die de regels aan hun laars lappen, aan te geven. Alleen op deze manier kunnen we het coronavirus verslaan”, klinkt het.