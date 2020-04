190 doden, forse stijging van aantal nieuwe besmettingen

In de afgelopen 24 uur zijn er 190 mensen gestorven aan het coronavirus. Er werden opvallend veel nieuwe besmettingen gerapporteerd: 1.496. Dat is veel meer dan de afgelopen dagen. Dat blijkt uit de dagelijkse update van de FOD Volksgezondheid.

Het coronavirus heeft in de afgelopen 24 uur het leven gekost aan 190 mensen (91 in de ziekenhuizen en 97 in de woonzorgcentra). Dat brengt het totaal aantal overlijdens op 6.679.

Veel meer nieuwe besmettingen

In het afgelopen etmaal werden 1.496 nieuwe besmettingen gerapporteerd. Dat is een plotse en forse stijging, nadat het aantal nieuwe besmettingen de afgelopen dagen gezakt was: dinsdag (973), woensdag (933) en donderdag (908). Het totale aantal besmettingen bedraagt 44.293.

Het is opvallend dat die stijging er komt twee weken na het paasweekend. Volgens viroloog Steven Van Gucht is er echter geen reden tot paniek. “De impact van het paasweekend is beperkt geweest. We zien de voorbije dagen vooral een dalende trend in de cijfers. Dat is goed en wat we verwachten. We kunnen uiteraard niet 100% zeker zijn of, indien mensen tijdens het paasweekend meer thuis waren gebleven, de cijfers nu iets lager gelegen zouden hebben. Maar een stijging zien we in ieder geval niet”, klinkt het.

Ziekenhuisopnames nog steeds in dalende lijn

Er werden 210 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis, maar tegelijkertijd mochten er 322 mensen de ziekenhuizen verlaten. Dat brengt het aantal ziekenhuisopnames op 4.355, wat een daling is van 172 in vergelijking met de dag voordien. Er liggen 970 mensen op intensieve zorgen (23 minder dan gisteren) en 681 patiënten worden beademd (-22).