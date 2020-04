Coronavirus kan leiden tot ernstige aandoening bij jonge mensen

Dokters in New York stellen een forse toename vast van beroertes bij dertigers en veertigers die besmet zijn met het coronavirus.

Het is al lang duidelijk dat het coronavirus ook voor jonge mensen levensbedreigend kan zijn. Amerikaanse dokters waarschuwen nu voor een opvallende toename van beroertes bij dertigers en veertigers die het coronavirus hebben. De afgelopen twee weken werden er in die leeftijdscategorie zeven keer meer beroertes gerapporteerd dan normaal. Het gaat om mensen die geen tot milde symptomen van het longvirus ondervinden.

Geen medische voorgeschiedenis

Thomas Oxley, een chirurg in het Mount Sinai ziekenhuis in New York, heeft de afgelopen weken vijf coronapatiënten behandeld die een beroerte kregen. Ze waren allemaal onder de 50 en kampten met milde coronasymptomen. “Het coronavirus lijkt bloedklonters te vormen die een beroerte kunnen veroorzaken. De afgelopen twee weken zien we een zevenvoudige toename van beroertes bij jonge patiënten. De meesten van hen hebben geen medische voorgeschiedenis en zaten thuis met milde symptomen. Ze hadden allemaal positief getest op het coronavirus”, vertelde hij aan CNN.

Ernstige gevolgen

Bij een beroerte sluit een bloedklonter een bloedvat (in de hersenen) af. Daardoor krijgt het getroffen gebiedje geen zuurstof meer. Dat kan voor permanente schade zorgen of zelfs tot de dood leiden. “De gemiddelde persoon die een zware beroerte krijgt, houdt daar ernstige gevolgen aan over. De meest efficiënte behandeling is het verwijderen van de bloedklonter, maar dat moet binnen de zes uur – en soms binnen de 24 uur – na de beroerte gebeuren. Sommige mensen wachten te lang voor ze een ambulance bellen”, klinkt het.

Signalen

Een beroerte gebeurt vaak plotseling, maar soms wordt het voorafgegaan door enkele signalen: een scheve mond, verwarde spraak of een verlamde arm. Bel in dat geval onmiddellijk de ambulance.