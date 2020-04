Vrouw kampt met vreemde aandoening na genezing van coronavirus

Een Schotse vrouw die genezen is van het coronavirus ondervindt een bizarre, maar vervelende aandoening die ze voor haar besmetting nooit had. Ze noemt het zelf “kortstondige kortsluiting in de hersenen”.

Tracey Binnie liep vier weken geleden het coronavirus op. Ze hoefde niet naar het ziekenhuis en intussen is ze zo goed als genezen, maar ze heeft bij momenten wel last van een onaangename aandoening.

Concentratieprobleem

De vrouw uit East Lothian (Schotland) deelde het symptoom in een Facebookgroep. “Ik heb regelmatig last van wat aanvoelt als ‘kortsluiting in de hersenen’. Op die momenten kan ik me niet meer concentreren en het overkomt me meestal als ik zit of sta. Het is enorm vervelend. Zijn er nog (ex-)coronapatiënten die dit ervaren?”, klonk het.

Enkele mensen herkenden het symptoom. “Ik weet wat je bedoelt. Het voelt alsof je een fles wijn hebt gedronken en je je aandacht verliest”, reageerde iemand.

Hersenmist

Wellicht gaat het om ‘brain fog’, letterlijk vertaald als ‘hersenmist’. Het lijkt dan alsof een dikke mist in je hoofd je belet om helder te denken. Je vergeet dingen makkelijk en je komt niet op bepaalde woorden.

Uit een studie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bij 55.924 coronapatiënten is gebleken dat 38,1% kampte met (een vorm van) vermoeidheid. Eerder ervoer een 50-jarige coronapatiënte, die nooit last had van hoest of koorts, gelijkaardige symptomen. “Ik voelde me uitgeput en wilde enkel nog naar bed. Ik had ook last van ‘brain fog’. Ik kon zelfs geen vrij eenvoudige formulieren invullen. Ik wilde gewoon slapen”, vertelde ze aan Daily Mail.