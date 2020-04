Jens Dendoncker: “Ik weet niet of ik dat op nationale televisie had moeten zeggen”

Presentator Jens Dendoncker heeft in ‘Vandaag’ verteld dat hij door de coronacrisis erotische dromen over viroloog Marc Van Ranst heeft.

Mensen die lang in coma hebben gelegen en dus ook veel medicatie toegediend kregen, kampen vaak met hallucinaties en intense dromen die vaak grenzen aan de realiteit, maar waarvan ze niet goed weten of het nu echt gebeurde of niet. Vaak zijn dat ook coronagerelateerde zaken, zoals dat ze andere mensen zouden besmetten. Dat legde Hadi Waelkens, psycholoog in het UZ Leuven, uit in het praatprogramma ‘Vandaag’.

Erotische dromen

‘Hoe zal ik het zeggen?’-presentator Jens Dendoncker (29) zat mee aan tafel en biechtte op dat hij ook vreemde dromen heeft, zelfs over Marc Van Ranst. “Ik heb nu ook rare dromen, maar op een andere manier. Ik heb vaak licht erotische dromen met in de hoofdrol Marc Van Ranst. Dat is raar om te zeggen, maar ik ben gewoon eerlijk. Ik weet niet of ik dat nu op nationale televisie had moeten zeggen, maar komt dat vaker voor?”, vroeg hij. “Dat heb ik nog niemand horen vertellen. Over de gekleurde truien van Marc Van Ranst wel, maar nog geen erotische dromen. Iemand moet de eerste zijn, hé”, knipoogde Waelkens.

‘Vandaag’ is elke weekdag om 22u te bekijken op Eén.