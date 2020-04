IKEA verklapt haar recept voor Zweedse balletjes

Als er iets is waar wij instant gelukkig van worden, dan zijn het wel de Zweedse balletjes van IKEA. Om de thuisblijvers een hart onder de riem te steken heeft de meubelgigant haar beroemde recept gedeeld. En het blijkt verrassend simpel!

IKEA heeft het recept van de iconische Zweedse balletjes, inclusief de roomsaus, gedeeld met de wereld. De bereidingswijze is geïllustreerd op een manier die je waarschijnlijk bekend voorkomt. Het recept lijkt verdacht veel op het stappenplan om een IKEA-kast in elkaar te zetten. Gelukkig heeft dit recept meer kans op slagen!

Missing your IKEA meatball fix? We’ve created a recipe for you to recreate this delicious dish in the comfort of your own home #IKEAmeatballs pic.twitter.com/d89lRsJxH7

— IKEA UK (@IKEAUK) April 20, 2020