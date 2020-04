RECEPT. Probeer deze cheesecake met gin

Wil je tijdens de quarantaine creatief aan de slag in de keuken? Probeer dan eens dit originele recept van cheesecake met… gin.

Ben je de klassieke gin-tonic al beu? Dan kan je je lievelingsdrankje ook verwerken in een heerlijke cheesecake. Dit recept van het Britse magazine Good Housekeeping werd ondertussen al duizenden keren gedeeld op Facebook. De cake is niet alleen lekker, maar is ook heel fotogeniek. Bovendien tover je deze taart in amper 25 minuten op tafel. Smakelijk!

Ingrediënten

100 gram gesmolten, ongezouten boter, plus een beetje extra om in te vetten

200 gram Digestive koekjes of iets gelijkaardig

500 gram roomkaas op kamertemperatuur

25 gram poedersuiker

50 ml gin

zeste van 1 limoen en 1 el limoensap

100 gram witte chocolade

300 ml slagroom

Voor de versiering:

150 gram citroenpudding

enkele schijfjes limoen

2 el gin

Bereidingswijze