Dit is het geheim voor het perfecte kopje koffie

Het perfecte kopje koffie. Het is iets waar we allemaal weleens van dromen, maar slechts weinigen van ons kunnen het ook effectief klaarspelen. Iedere barista lijkt een eigen methode te hebben, de een al succesvoller dan de ander. Lange tijd was de perfecte koffie bereiden een kwestie van fingerspitzengefühl, maar nu mengt de wetenschap zich in de kwestie.

Koffieliefhebbers hebben ongetwijfeld al gemerkt dat twee kopjes, gezet met dezelfde koffie en op schijnbaar dezelfde wijze, sterk van smaak kunnen verschillen. Ook Jamie Foster, wiskundige aan de University of Portsmouth, kwam tot die conclusie. En hij besloot dat het weleens tijd werd voor een onderzoek.

Grof gemalen

Voor de studie, gepubliceerd in het vakblad Matters, werkten wiskundigen en fysici samen om te bepalen wat nu juist de perfecte methode is om koffie te zetten. “Algemeen werd aangenomen dat hoe fijner je je koffiebonen maalt, hoe sterker de koffie is. Dat klinkt logisch want op die manier kan het water beter doordringen tot in de kern”, aldus Foster aan The Independent. Maar de wetenschappers kwamen tot een andere conclusie. Wil je zekerder zijn van je stuk, dan is het beter om minder fijngemalen koffie te gebruiken. Hoe fijner het gruis, hoe groter namelijk de kans ook is dat de koffie gaat samenklonteren. En dat betekent dan weer dat het water niet naar behoren kan circuleren. De grover gemalen bonen hebben bovendien nog een ander voordeel: je gebruikt minder koffie, wat niet alleen goedkoper is, maar ook beter voor het milieu. Alleen al in de VS zou de methode jaarlijks 1,1 miljard dollar koffie per jaar kunnen besparen.