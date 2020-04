Zo deel je je seksuele fantasieën met je bedpartner

Maakt het idee over je seksuele fantasieën te praten je wat ongemakkelijk? Goed nieuws: je bent lang niet de enige. Praten over seks blijft een kwetsbare daad, maar we hebben er wel baat bij dat te doen. Lees hier waarom en hoe je dat op een makkelijk en comfortabele manier aanpakt.

“Je fantasie is de sleutel tot je opwinding, je lijf, je hart”, zegt creator en artistiek leider van de Stichting Nieuwe Helden Lucas De Man in De Standaard. Samen met collega en psychologe Mariëlle de Goede schreef hij ‘Yes, please! Een zoektocht naar erotische fantasieën in Nederland en Vlaanderen’. “Door te vertellen wat je opwindt, vergroot je jullie verbondenheid. Hoe dichter je bij elkaar komt, hoe beter je als minnaars wordt.”

Toch vind niet iedereen het evident om over hun seksuele fantasieën te praten. “Mensen zeggen tegen zichzelf: je mag hier niet aan denken, want het hoort niet”, meent De Man. “Het kan dus moeilijk zijn aan jezelf toe te geven wat je opwindt, laat staan dat je het makkelijk aan een ander vertelt.” Volgens sekscoach Gigi Engle heerst de angst dat verlangens niet zullen matchen. “Dat is normaal”, zegt ze in SELF Magazine, “maar het is wel belangrijk het gesprek aan te gaan en je partner zo ook de ruimte te geven om over die fantasieën te praten.” Makkelijker gezegd dan gedaan, daarom geven deze tips je alvast wat goede moed.

1. Onthoud dat het niet raar is om fantasieën te hebben

Ze zijn niet vies of creepy, maar een natuurlijk onderdeel van je seksualiteit. “Je moet die fantasieën eigenlijk als dromen beschouwen: ze zijn een manier om je onbewuste verlangens te uiten”, drukt Engle op het hart.

2. Denk na over wat je wilt bereiken met het delen van je verlangens

“Misschien wil je een bepaald idee graag uitproberen, maar het kan ook dat je het bij dirty talk of samen porno kijken over de fantasie wil houden. Of dat je gewoon wilt dat je partner je beter leert kennen” legt Engle uit. “Weet je zelf nog niet zo goed wat je er eigenlijk mee wilt? Wees daar ook eerlijk over tegen je partner.”

3. Wees voorbereid op zowel positieve als negatieve reacties

“De reactie van partners kan uiteenlopen. Ze kunnen neutraal zijn, zin hebben om iets uit te proberen, of volledig ongeïnteresseerd zijn. Bepaalde ideeën vindt je partner misschien zelfs wat weerzinwekkend, maar dat betekent niet dat die ook zo over joú denkt”, stelt Engle gerust.

4. Maak tijd en bouw rustig op

“Zorg ervoor dat je niet gestoord wordt”, waarschuwt erotisch counselor Ann Cuyvers in De Standaard. “Hou het ook dicht bij jezelf. Zo kan je iets voorlezen wat je geraakt heeft, of verwijzen naar een film of beeld. Je hoeft niet tegen elkaar op te bieden.”

5. Kom elkaar tegemoet

“Niet alle fantasieën moeten uitgevoerd worden, je kan ermee spelen”, legt Cuyvers uit. “Stel dat je lief seks wilt hebben in het bos, kun je daar gaan wandelen en over seks praten, maar de opwinding sparen voor thuis.” Het kan uiteraard dat een bepaald verlangen dat je partner afwijst, best een big deal is voor je. “Als het om iets gaat waarvan je gelooft dat het nodig is om je voldaan te voelen, is het misschien tijd voor een ruimer gesprek. Praat dan over jullie beleving van seks in het algemeen” zegt Engle.

6. Pas op voor ‘oversharing’

Elke dag of elk uur een fantasie met elkaar delen, is volgens De Man ook niet per se nodig. “Je hoeft ook niet elke masturbatiefantasie te delen.” Sommige dingen hou je dus beter wél voor jezelf. “Vraag af en toe naar elkaars favoriete fantasie en onderzoek wat daarin de trigger is. De meeste mensen hebben echt een of twee dingen die hen echt opwinden. Die keren in verschillende fantasieën terug, zoals controleverlies, exhibitionisme of groepsseks.”

7. Toon interesse

Het is belangrijk dat je oprecht geïnteresseerd bent in de gedachten van je partner. “Dat kan je tonen door vragen te stellen”, legt De Man uit. “De simpelste vragen zijn de beste: waar fantaseer je over, op welke plek, met wie, wat zie je, wat ruik je, wat voel je?”

8. Wees respectvol

Wees duidelijk tegen je partner dat er geen druk op hen ligt om iets meteen uit te proberen. “Anders zullen ze die druk misschien wel ervaren”, aldus Engle. “Vraag hen ook hoe ze zich voelen bij wat je hebt gedeeld.” Respect is daarbij zeer belangrijk. “Je partner uitlachen of beschamen is echt uit den boze”, aldus De Man.

9. Onzeker of bang? Praat met een expert

Maken sommige van je fantasieën je bang? “Velen hebben ooit wel eens een ‘dark fantasy’, dat is niet per se een reden tot bezorgdheid. Er is een grens tussen een fantasie hebben en die effectief willen uitvoeren.” Wanneer je een sterk verlangen hebt een ander pijn te doen zonder toestemming, is het volgens Engle wel beter daar met iemand over te praten. “Een sekstherapeut of psycholoog kan hulp bieden.”