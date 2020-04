Vlaanderen stelt voor om scholen vrijdag 15 mei weer te openen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft met de onderwijsverstrekkers en vakbonden een akkoord bereikt over een gedeeltelijke opening van de scholen. Vanaf vrijdag 15 mei zouden leerlingen weer naar de klas mogen, al zouden ze nog steeds enkele dagen per week thuis blijven.

Leerlingen zouden op vrijdag 15 mei weer naar school mogen gaan, maar niet meteen weer vijf dagen per week op de schoolbanken zitten. Dat is wat Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) is overeengekomen met de onderwijsverstrekkers en -bonden. Het zou gaan om een opening in verschillende fases, waarbij het aantal schooldagen per week in verschillende stappen moet toenemen.

Van een tot vier dagen per week

Het eerste en tweede leerjaar van het lager onderwijs zou vier dagen per week naar school gaan. Het zesde leerjaar zou starten met twee dagen per week, maar dat mogen ook vier halve dagen zijn. De andere jaren zouden nog niet van start gaan.

Voor de scholieren van het laatste jaar secundair onderwijs geldt ongeveer hetzelfde. Leerlingen van het ASO beginnen met een dag per week, in het TSO, KSO en het zesde en zevende jaar van BSO starten ze met twee dagen per week. Het kleuteronderwijs zou nog niet opnieuw open gaan. Ook voor het hoger onderwijs is er nog niets beslist.

De start van de gedeeltelijke opening is voorzien voor een vrijdag. Dat zou een ‘proefdag’ zijn, zodat er tijdens het weekend waar nodig bijgestuurd kan worden. De week daarna is er ruimte om drie dagen les te gaan. Daarna volgt het Hemelvaartweekend, waarin opnieuw kan worden bijgestuurd.

Groepen van tien leerlingen

In het voorstel van de Vlaamse regering staan ook bepalingen die de veiligheid van leerlingen en leerkrachten moeten garanderen. Zo moeten leerlingen les krijgen in vaste groepen van tien en een vaste plaats krijgen in het lokaal. Op dat laatste bestaat een uitzondering voor praktijk- en kunstvakken. Leerkrachten van jaren die nog niet starten zouden ingeschakeld om les in kleinere groepen mogelijk te maken. Het is nog niet bepaald of er op school mondmaskers gedragen moeten worden.

Het voorstel van minister Weyts, de onderwijsverstrekkers en -bonden gaat nu naar de Nationale Veiligheidsraad. Er zal ook nog overleg zijn met de Duitstalige en Franstalige regio’s. Uiteindelijk is het de Veiligheidsraad die vrijdag de knoop zal doorhakken.