Wat zijn de risico’s als scholen weer opengaan?

We weten nog niet wanneer, maar scholen zullen in de nabije toekomst weer opengaan. Moeten we ons zorgen maken of is het net goed dat het onderwijs straks hervat?

Door de coronacrisis zijn ook scholen al meer dan een maand dicht. In Denemarken mogen kinderen sinds vandaag weer naar school en ook andere landen plannen binnenkort een heropening van het onderwijs.

Zo kondigde de Franse president Emmanuel Macron aan dat scholen na 11 mei wellicht weer geopend zullen worden. “Te veel kinderen beschikken nu niet over de mogelijkheden om behoorlijk onderwijs te volgen. Hen weer naar school krijgen is de enige manier om ongelijkheid te bestrijden”, klonk het in zijn toespraak op 13 april. Ook Zwitserland opent de scholen vanaf 11 mei, Duitsland vanaf 4 mei en Noorwegen vanaf 27 april.

Minder vatbaar

Het is wellicht een kwestie van tijd dat ook bij ons dezelfde stap gezet wordt. Maar is het wel veilig om kinderen terug naar school te sturen? Dat blijkt van wel. Kinderen lijken immers veel minder vatbaar voor het coronavirus dan volwassenen. “Als kinderen omgaan met een geïnfecteerde volwassene, raakt 7 procent van de kinderen onder de tien jaar geïnfecteerd. Bij adolescenten en volwassenen is dat 14 procent: het dubbele”, legt Patricia Bruijning, kinderarts en epidemioloog van UMC Utrecht, uit aan AD.

Minder verspreiden

Bovendien verspreiden kinderen het longvirus ook een stuk minder. “Er loopt nu een RIVM-onderzoek naar de kind-volwassene besmetting. Voor aanvang van die studie is zo’n besmetting nog nooit aangetoond”, vertelt RIVM-onderzoeker Susan van den Hof in NRC Handelblad. Ook Odile Launay, specialist in infectieziekten in het Cochin-ziekenhuis in Parijs, is die mening toegedaan. “In tegenstelling tot griep, waarbij kinderen typische verspreiders zijn, lijkt het erop dat ze het coronavirus beduidend minder verspreiden”, klonk het.

Mondmaskers dragen

Leerkrachten zouden zich dus niet te veel zorgen hoeven te maken, al nemen we best het zekere voor het onzekere. Zo kunnen er ook in het onderwijs nog steeds maatregelen genomen worden. “Leerkrachten en/of leerlingen kunnen mondmaskers dragen en rekening houden met social distancing. Zij die een groot risico lopen, zouden de mogelijkheid moeten hebben om alsnog thuis te blijven”, zegt epidemioloog Antoine Flahault, directeur van het Institute of Global Health van de Universiteit van Genève.

Schoolreizen

Wat wél voor gevaar kan zorgen, zijn schoolreizen, en dan vooral bij de aankomst en het vertrek. “Daar komen heel wat volwassenen bij elkaar om hun kinderen uit te wuiven of op te wachten”, besluit hij.