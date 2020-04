Daarom heeft Queen Elizabeth II twee verjaardagen

Gisteren vierde Queen Elizabeth II haar 94ste verjaardag. De coronapandemie spaart ook het Britse koningshuis niet, want de geplande festiviteiten konden niet plaatsvinden. Veel mensen die nu verjaren, stellen hun feest daarom uit naar een latere datum, zodat ze samen met hun familie en vrienden kunnen vieren. Bij de royals in het Verenigd Koninkrijk gebeurt dat al sinds de 18de eeuw, want daar hebben ze twee verjaardagen.

De traditie van de twee verjaardagen stamt uit 1748 toen King George II over het Britse koningshuis regeerde. Hij verjaarde namelijk in het regenachtige november en stond erom bekend graag feestjes te houden. Daarom besloot hij om een extra viering te plannen in het zonnige juni. De echte verjaardag is op die manier voorbehouden voor de intieme kring en de zomerversie fungeert als officiële en publieke plechtigheid.

Sindsdien hebben ook zijn opvolgers dat voorbeeld gevolgd. Gelukkig maar, want de festiviteiten voor de verjaardag van Queen Elizabeth II zijn deze keer niet in het water gevallen door de regen, maar door de coronapandemie.

Festiviteiten afgelast

Queen Elizabeth II zit al sinds 1952 op de troon. Voor het eerst in 68 jaar vinden de koninklijke kanonschoten om haar verjaardag te vieren niet plaats. Gelukkig heeft ze nog een tweede viering gepland, maar hoe dan ook zullen de festiviteiten veel kleinschaliger zijn dan ze gewend is.

Op haar tweede verjaardag in juni is er gewoonlijk een grote, traditionele militaire parade, genaamd ‘Trouping of the Colour’. Toeristen komen vaak van heinde en ver om die te kunnen bijwonen, want ze is op zijn zachtst gezegd spectaculair. 1.400 soldaten met de kenmerkende zwarte berenmutsen, 200 paarden en de militaire band met 400 muzikanten zijn van de partij om de koningin te vieren. Tegenwoordig komt Queen Elisabeth II met een koets aangereden, maar tot 1980 kwam ze als begenadigd paardrijdster gewoon zelf te paard.

Door de huidige coronacrisis stelt de koningin echter voor om ook die parade meteen af te gelasten, omdat ze het niet gepast vindt. Gisteren, op haar echte verjaardag, moest ze dus zoals iedereen haar toevlucht zoeken in de sociale media, met private videogesprekken vanuit haar kot in Buckingham Palace. In de video hieronder kan je zien hoe de festiviteiten er vorig jaar in betere tijden verliepen.