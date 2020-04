Twitter lacht keihard met de groene jurk van Queen Elizabeth II

Afgelopen zondag sprak Queen Elizabeth II haar onderdanen toe en bedankte ze alle zorgverleners voor hun diensten. De speech werd door heel de wereld goed onthaald, de koningin bracht mensen met haar positieve woorden immers terug dichter bij elkaar. Enig probleem? Lizzy droeg een groene jurk en handige Photoshop-harry’s maakten daar al snel misbruik van. Zo zag je de Queen nog nooit.

I, for one, would like to thank the Queen for making her royal address and providing the nation with something it sorely needs right now…

This is a difficult time for everyone and I, for one, am grateful for gifts such as these… pic.twitter.com/9v5M3Yhgog

A few of you said my queenscreen photoshops are disrespectful, and you’re right.

The Queen is definitely a corgis > cats lady. pic.twitter.com/XmQI5jJ5Ao

— Peter Chiykowski, the unauthorized Queenscreener (@rockpapercynic) April 5, 2020